قبل بيعها أزيد من السعر.. ضبط شخصين بحوزتهما 38 طن أعلاف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة؛ لضبط الجرائم التموينية.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط 1570 قضية تموينية متنوعة، من بينها ضبط (مالك مخزن لتجارة الأعلاف الحيوانية بدون ترخيص) بمحافظة القاهرة، بحوزته (23.5 طن " أعلاف حيوانية") معبأة داخل عبوات وشكائر لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد البيع بأزيد من السعر المتداول.

كما ضبطت الحملات (مالك مصنع لتعبئة وانتاج الأعلاف الحيوانية) بمحافظة الشرقية، بحوزته (14 طن "أعلاف حيوانية") معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستخدام الحيواني لعدم وجود بيانات تفيد تاريخي الانتاج والصلاحية ذات أثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المربيين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.