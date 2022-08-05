حركة تنقلات الجيزة.. "حجازي" مفتشا لأكتوبر و"الحسيني" مفتشا للهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

اعتمد اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، الجمعة، حركة تنقلات قطاع المباحث.

تضمنت الحركة تولي المقدم إكرامي البطران رئيس مباحث مدينة الإنتاج الإعلامي، الرائد هاني عماد رئيسا لمباحث مركز كرداسة، المقدم محمد داوود رئيسا لمباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، الرائد أحمد فرحات رئيسا لمباحث قسم شرطة إمبابة، الرائد محمد مجدي رئيسا لمباحث قسم شرطة أول زايد.

وشملت الحركة تولي الرائد كريم زايد رئيساً لمباحث قسم شرطة ثاني الشيخ زايد، والرائد هشام فتحي رئيساً لمباحث قسم الجيزة، والمقدم إسلام المهداوي رئيسا لمباحث قسم ثاني أكتوبر.

وتضمنت الحركة تولي العقيد عمرو حجازي مفتش لفرقة أول أكتوبر، والعقيد أحمد نجم مفتش لفرقة حدائق أكتوبر، والعقيد هاني الحسيني مفتش مباحث الهرم، والعقيد أحمد الوليلي مفتش فرقة الطالبية والعمرانية، والمقدم محمد الجوهري لفرقة شمال أكتوبر.

كما شملت الحركة تولي الرائد أحمد عصام عبد الباقي رئيسا لمباحث قسم المنيرة، والرائد مصطفى رشوان رئيساً لمباحث مركز أبو النمرس، الرائد فريد معاذ لحدائق أكتوبر، والرائد محمد إدريس للمساعدات، والرائد أحمد ماهر للعمرانية، الرائد عبد الباقي أمين رئيس مركز شرطة أوسيم.