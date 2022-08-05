الداخلية:عدم صحة إدعاء صاحب فيديو الشكوى من أجهزة أمن القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد الصاوي:

رصدت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تداول مقطع فيديو بإحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يتضمن شكوى لصاحب أحد الحسابات من الأجهزة الأمنية بالقليوبية.

بالفحص تبين عدم صحة تلك الإدعاءات، وأنه بتاريخ 21/7/2022 وردت معلومات لوحدة مباحث مركز شرطة قليوب بمديرية أمن القليوبية بقيام (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة المركز) بمزاولة نشاطاً إجرامياً في تصنيع وتعديل والاتجار بالأسلحة النارية والذخائر والمواد المخدرة داخل مسكنه.

تم استهداف المذكور بناءً على إذن من النيابة العامة وأمكن ضبطه وبحوزته (أسلحة نارية وكمية من مخدر الحشيش والأقراص المخدرة – مبلغ مالي) وبمواجهته اعترف بحيازته للأسلحة النارية والمواد المخدرة بقصد الاتجار وإدارته ورشة لصناعة وتعديل الأسلحة النارية والمبلغ المالي من متحصلات البيع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه.