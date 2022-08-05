قبل ما تخرج من بيتك.. طرق وميادين مغلقة بالقاهرة والجيزة أعرف التحويلات البديلة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان يونس:

اتخذت الإدارة العامة للمرور عدة قرارات خاصة بغلق عدد من الطرق تزامنًا مع تنفيذ أعمال إنشائية خاصة بالتطوير والتوسعات واستكمال أعمال صيانة الفواصل والأسوار المعدنية والطبقات الأسفلتية.

وتوجد العديد من المحاور والطرق الرابطة بين محافظات القاهرة الكبرى والأقاليم يتم من خلالها إجراء أعمال تطوير أو إنشاء محطات مترو أنفاق ضمن مشروعات تشرف عليها الدولة المصرية، ويجب تفادي تلك المناطق منعا لظهور كثافات مرورية ويرصد "الخليج 365" خلال التقرير التالي أبرز الطرق المغلقة والبديلة:

* تنفيذ مشروع خط المياه بمحور كورنيش النيل بالتبين

ـ قررت الإدارة العامة لمرور القاهرة تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، وذلك تزامنا مع تنفيذ المرحلة الأولى من أعمال خط المياه بمحور كورنيش النيل في الوصلة من تقاطع طريق المصانع مع محور الكورنيش حتى أسفل كوبري المرازيق بطول 500 متر تقريبا.

وتستلزم الاعمال تحويل حركة المركبات على النحو التالي: الاتجاه القادم من مناطق حلوان اتجاه مناطق التبين يسلك يسارا المأوى الدوراني فيما قبل كوبري المرازيق "تقاطع الكورنيش وطريق المصانع"، فيمينا عكس اتجاه حركة المركبات بطول 500 متر "منطقة الأعمال"، فيمينا من أسفل كوبري المرازيق، فيما بعد منطقة الأعمال واستكمال سير المركبات بالطريق الرئيسي اتجاه مناطق التبين، على أن يتم تنفيذ الأعمال "ليلا ونهارا" اعتبارا من يوم السبت 30 يوليو 2022 ولمدة 15 يوما.

*غلق كلي لشارع الهرم

وأجرت محافظة الجيزة، غلقا كليا لشارع الأهرام، اعتبارا من صباح الجمعة 29/7/2022 وحتى انتهاء الأعمال، بسبب استكمال تسليم مواقع محطات مترو أنفاق الخط الرابع بشارع الأهرام بعد تسليم مواقع محطات مترو الأنفاق (المريوطية - العريش - المطبعة – الطالبية - مدكور) وتسليم موقع محطة مترو أنفاق (المساحة) بشارع الأهرام في الاتجاه القادم من المريوطية اتجاه ميدان الجيزة فقط، تحديدا بداية من أمام شارع فاطمة رشدي حتى ما بعد شارع جمال الدين الأفغاني بطول ما يقرب مـن 500 متر وبعرض ما يقرب من 18 متر.

وتأتي التحويلات المرورية على النحو التالي:

ـ حركة المركبات القادمة من محور أنور السادات "ترسا سابقا" وترغب بالسير اتجاه شارع الأهرام تستمر بالسير حتى كوبري عثمان محرم الجديد والصعود أعلى الكوبري ثم استكمال السير بشارع خاتم المرسلين حتى فتحة الدوران المواجهة لنادي الشرقية للدخان، ثم الدوران والعودة مرة أخرى بشارع خاتم المرسلين.

ـ الدخول يمينا بشارع اللواء فاروق الصاوي وصولا لشارع الشعب ثم السير يمينا بشارع الشعب.

ـ استكمال السير بشارع الشعب ثم الدخول يسارا اتجاه شارع محمود سامي البارودي وصولا إلى شارع الأهرام اتجاه ميدان الجيزة.

ونوهت محافظة الجيزة، بأن حركة المركبات التي ترغب بالسير اتجاه نفق الهرم - ميدان الجيزة مباشرة يفضل أن تستكمل السير بشارع خاتم المرسلين حتى شارع ترعة الزمر ثم الدوران والعودة اتجاه مناطق نصر الدين وصولا لنفق الهرم وميدان الجيزة.

وأشارت المحافظة، إلى أنه تم استحداث حارة طوارئ تتخلل موقع الأعمال وذلك لاستغلالها كمسار لسيارات الطوارئ (الحماية المدنية - الإسعاف - النجدة) إلى جانب استحداث فتحة دوران بشارع الأهرام بالجزيرة الوسطى بالمنطقة المواجهة لشارع الديواني (قبل موقع أعمال المحطة) لتخدم حركة المركبات القادمة من ميدان الجيزة وترغب بالسير اتجاه شارعي (الشعب – خاتم المرسلين).

تحويلات مرورية لإنشاء محور 26 يوليو الجديد

أجرت الإدارة العامة لمرور الجيزة، تحويلات مرورية عدة، لإنشاء محور 26 يوليو الجديد تستغرق 45 يومًا، وسط تواجد أمني مكثف لتسير حركة مرور السيارات على الطريق.

وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، وذلك تزامنا مع تنفيذ الأعمال الإنشائية لمحور 26 يوليو الجديد (كوبرى تقاطع محور 26 يوليو وصولاً إلى شارع أحمد عرابي مروراً بأعلى منطقة البراجيل)، الأمر الذى يستلزم غلقا كليا بشارع رقم 2 دائرة بدايةً من تقاطعه مع شارع خلف حديقة سفاري بارك حتى شارع المطار فقط، وذلك لمدة 45 يوماً ابتداءً من الساعة 1 صباح يوم الجمعة الموافق 22/7/2022 حتى يوم الأحد الموافق 4/9/2022 لتنفيذ أعمال إنشائية خاصة بالكبرى المشار إليه.

وأجرت الإدارة العامة لمرور الجيزة بعض التحويلات المرورية على النحو التالي:

- القادم من مناطق عزبة المطار ويرغب بالسير اتجاه كوبرى أحمد عرابي وشارع أحمد عرابي يتجه يساراً بشارع خلف حديقة سفاري بارك ثم الدخول يميناً اتجاه كوبرى أحمد عرابي وصولاً إلى شارع أحمد عرابي.

- القادم من مناطق عزبة المطار ويرغب بالسير اتجاه مناطق البراجيل يتجه يساراً بشارع خلف حديقة سفاري بارك ثم الدخول يميناً اتجاه كوبرى أحمد عرابي ثم استكمال السير بشارع أحمد عرابي حتى فتحة الدوران الأولى ثم الدوران والعودة مرة أخرى بشارع أحمد عرابى والصعود أعلى كوبرى أحمد عرابى مرة أخرى اتجاه المنزل المؤدى إلى شارع المطار اتجاه منطقة البراجيل.

- القادم من شارع أحمد عرابى ويرغب بالسير اتجاه مناطق عزبة المطار يقوم بالصعود أعلى كوبرى أحمد عرابى ويتم استكمال السير بمحور عرابى حتى ميدان سفارى بارك، ثم الدوران والعودة مرة أخرى ثم الدخول يميناً بشارع خلف حديقة سفارى بارك وصولاً إلى مناطق عزبة المطار.

-تحويلات مرورية بسبب إنشاء محطة مترو المريوطية

أجرت إدارة المرور تحويلات لحركة السيارات بسبب إنشاء محطة مترو المريوطية وغلق شارع الهرم تحديدًا بتقاطع شارع الأهرام مع طريق المريوطية، ضمن تسليم (6) محطات مترو أنفاق بالخط الرابع بشارع الأهرام، حيث يبلغ طول موقع أعمال المحطة ما يقرب من (370م) وبعرض ما يقرب من (18م)، ويستلزم الأمر إجراء غلق كلى لشارع الأهرام وتقاطعه مع طريق المريوطية في الاتجاه القادم من المنطقة الأثرية اتجاه ميدان الجيزة فقط مع إجراء تحويلات المرورية.

الأولى: حركة المركبات القادمة من ميدان الرماية وميدان النصر وترغب بالسير اتجاه شارع الأهرام تقوم بالسير يمينا "إجباري" اتجاه طريق المنصورية المؤدي إلى مناطق أبو الهول. ثم الدوران والعودة من فتحة الدوران الكائنة بطريق المنصورية أمام مناطق التوحيد والنور ثم العودة لطريق المنصورية مرة أخرى.

- السير يمينا اتجاه محور أنور السادات (ترسا سابقاً) واستكمال السير اتجاه شارع الأهرام عن طريق الدوران والعودة مرة أخرى لمحـور ترسا من فتحة الدوران الكائنة بعد منزل كوبرى ترسا المستحدث والعودة بشارع ترسا ثم الدخول يمينا اتجاه شارع نعمة الله وصولاً حتى شارع الأهرام.

الثانية: حركة المركبات القادمة من محـور اللبيني وكافة الشوارع الفرعية القادمة من المنطقة المحصورة بين تقاطع شارع الأهرام مع طريق المنصورية حتى تقاطعه مع طريق المريوطية والتي تبلغ طولها ما يقرب من (900 م) تقوم بالسير بشارع الأهرام حتى موقع الغلق الكلي "موقع محطة المريوطية" بتقاطع شارع الأهرام مع طريق المريوطية.

- ثم الدخول يمينا (إجباري) اتجاه طريق المريوطية ثم السير حتى كوبرى العروبة (دوران أعلى ترعة المريوطية) والدوران والعودة لطريق المريوطية مرة أخرى والسير حتى تقاطعه مع محور ترسا، ثم الدخول يمينا اتجاه محور ترسا والسير اتجاه شارع الأهرام عن طريق شارع نعمة الله.

فيما تراقب إدارات المرور، حركة السيارات اثناء القيام بعمليات الغلق سواء الكلى أو الجزئى أو إجراء التحويلات اللازمة لحركة السيارات، بطريق إسكندرية الصحراوي وشارع الهرم وغرب سُوميد والمحاور الأخرى للاستكمال إنشاء الكباري ولأعمال التطوير بالمنطقة.