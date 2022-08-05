"كارثة متحركة على الدائري".. الداخلية تكشف ملابسات فيديو السيارة المائلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-سامح غيث:
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو متضمناً سير إحدى سيارات النقل محملة بحمولة زائدة نتج عنها ميل السيارة معرضاً حياة المارة للخطر حال سيرها أعلى الطريق الدائري بالاتجاه القادم من الجيزة إلى المعادي.
بالفحص ومن خلال استخدام التقنيات الحديثة أمكن تحديد السيارة المشار إليها وتبين أنها مقيدة بإسم (أحد الأشخاص – مقيم منشأة ناصر بالقاهرة) "منتهية تصريح التسيير"، قيادة (والده - مقيم بالقاهرة).
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط السيارة المشار إليها وقائدها وبمواجهته أقر بصحة الواقعة.