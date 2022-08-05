أخبار مصر

"كارثة متحركة على الدائري".. الداخلية تكشف ملابسات فيديو السيارة المائلة

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-سامح غيث:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو متضمناً سير إحدى سيارات النقل محملة بحمولة زائدة نتج عنها ميل السيارة معرضاً حياة المارة للخطر حال سيرها أعلى الطريق الدائري بالاتجاه القادم من الجيزة إلى المعادي.

بالفحص ومن خلال استخدام التقنيات الحديثة أمكن تحديد السيارة المشار إليها وتبين أنها مقيدة بإسم (أحد الأشخاص – مقيم منشأة ناصر بالقاهرة) "منتهية تصريح التسيير"، قيادة (والده - مقيم بالقاهرة).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط السيارة المشار إليها وقائدها وبمواجهته أقر بصحة الواقعة.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا