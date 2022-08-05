"كارثة متحركة على الدائري".. الداخلية تكشف ملابسات فيديو السيارة المائلة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو متضمناً سير إحدى سيارات النقل محملة بحمولة زائدة نتج عنها ميل السيارة معرضاً حياة المارة للخطر حال سيرها أعلى الطريق الدائري بالاتجاه القادم من الجيزة إلى المعادي.

محمد يوسف

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