وحيدًا في منزله.. وفاة الدكتور جهاد عودة منذ 3 أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

نعى كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، الدكتور جهاد عودة، أستاذ العلوم السياسية في جامعة حلوان، والمفكر السياسي الكبير.

كما أعلن المحامي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسية وفاة "عودة".

وقال العوضي في منشور له في صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي: "إنا لله وإنا إليه راجعون، الصديق الدكتور جهاد عودة في ذمة الله.. الفقيد مات وحيدًا بمنزله منذ ثلاث أيام".

كما أعلن الشاعر زين العابدين فؤاد، وفاة "عودة"، وكتب فؤاد عبر حسابه على فيسبوك: "د. جهاد عودة اكتشف متوفيًا وحده في شقة مفروشة في منزلي من ساعة تقريبا والوفاة تمت ما بين يوم الأربعاء وحتي اليوم أحاول الاتصال بأي فرد من أسرته".