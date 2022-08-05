ياسر الطوبجي مديرا للمسرح الكوميدي

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أصدرت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم، قرارا بتولي الفنان ياسر الطوبجي، إدارة فرقة المسرح الكوميدي بالبيت الفني للمسرح، وذلك خلفا للفنان أيمن عزب و الذي اعتذر عن إدارة الفرقة لظروف خاصة.

وقد أعرب الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح على سعادته البالغة بتولي الفنان ياسر الطوبجي مهمة إدارة فرقة المسرح الكوميدي، مؤكدا على ثقته الكبيرة في أفكار الفنان ياسر الطوبجي وخطته للفرقة.

كما وجه رئيس البيت الفني للمسرح، الشكر والتقدير للفنان أيمن عزب مدير الفرقة السابق على مجهوده الكبير خلال الفترة الماضية، والذي كان واضحا على كافة الأصعدة، سواء في الإدارة أو في مستوى عروض الفرقة، متمنيا له التوفيق في مشروعاته المقبلة.