الأوقاف:"مكانة المسجد ودوره في المجتمع" موضوع خطبة الجمعة المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:



أعلنت وزارة الأوقاف، أن موضوع خطبة الجمعة المقبلة هو "المسجد مكانته ورسالته ودوره في المجتمع".

وأكدت وزارة الأوقاف، على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية.

في الوقت نفسه، ألقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الجمعة، خطبة الجمعة بمسجد "فاطمة النبوية" بالقاهرة، بعنوان: "دروس من الهجرة النبوية".

وحضر صلاة الجمعة، اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، واللواء إبراهيم عبدالهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، والدكتور محمد محمود هاشم أمين سر لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، والسيد محمود الشريف نقيب السادة الأشراف، والدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني، والمهندس طارق خضر رئيس قطاع التشييد بالمقاولين العرب، عضو مجلس الإدارة، والدكتور خالد صلاح مدير مديرية أوقاف القاهرة، وجمع غفير من المصلين.