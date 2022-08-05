نائب وزير الإسكان يستقبل مسئول شركة بريطانية متخصصة في تكنولوجيا إعادة استخدام المياه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

التقى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية مع الدكتور أحمد عبد الكريم، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Watercycle - رئيس البحث والتطوير لإعادة استخدام المياه بجامعة مانشستر بإنجلترا، لمناقشة أحدث تكنولوجيات إعادة استخدام المياه في إنجلترا ونقلها إلى مصر، في إطار توجيهات القيادة السياسية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأهمية دور الشباب ورعاية المواهب المصرية والاستثمار في التنمية البشرية ومتابعة المصريين بالخارج.

وأوضح إسماعيل، أنه تم خلال الاجتماع استعراض كيفية نقل أحدث تكنولوجيات إعادة استخدام المياه في إنجلترا إلى مصر، لاستدامة وتطوير أنظمة استخراج المعادن عالية الإنتاجية ومنخفضة التكلُفة باستخدام تقنيات معالجة الليثيوم بمحلول ملحي والحاصلة على براءة اختراع، والتي تسمح باستخدام الطاقة المتجددة بما في ذلك الطاقة الحرارية الأرضية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية بطريقة صديقة للبيئة، وبتكلفة منخفضة لتلبية المتطلبات المتزايدة لصناعة البطاريات، وبهدف الانتقال نحو الاقتصاد الدوار.

وأشار إسماعيل، إلى أن الدولة المصرية حالياً تعمل على رعاية المواهب المصرية والاستثمار في التنمية البشرية ومتابعة المصريين بالخارج وأنه سيتم عرض هذه التكنولوجيا على اللجنة العلمية بمصر لدراسة كيف تطبيقها والاستفادة منها فى تنمية وتطوير الاقتصاد المصري.