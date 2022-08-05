المقاولون العرب: انتهاء ترميم مسجد السيدة "فاطمة النبوية" بالدرب الأحمر - صور



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

أعلنت شركة المقالون العرب، انتهاء أعمال ترميم مسجد السيدة فاطمة النبوية في الدرب الأحمر بالقاهرة، والتي نفذتها الشركة ضمن البروتوكول بين وزارة الأوقاف ونقابة الأشراف ومؤسسة "مساجد" لتطوير مساجد آل البيت.

وتكلّفت أعمال الصيانة لمسجد السيدة فاطمة 6 ملايين جنيه، وتأتِ أعمال الصيانة والترميم بعد الانتهاء في رمضان الماضي من أعمال الصيانة والتطوير لمسجد الإمام الحسين رضي الله عنه.

في الوقت نفسه، ألقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الجمعة، خطبة الجمعة بمسجد "فاطمة النبوية" بالقاهرة، بعنوان: "دروس من الهجرة النبوية".

وحضر صلاة الجمعة، اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، واللواء إبراهيم عبدالهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، والدكتور محمد محمود هاشم أمين سر لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، والسيد محمود الشريف نقيب السادة الأشراف، والدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني، والمهندس طارق خضر رئيس قطاع التشييد بالمقاولين العرب، عضو مجلس الإدارة، والدكتور خالد صلاح مدير مديرية أوقاف القاهرة، وجمع غفير من المصلين.

وقال وزير الأوقاف، إننا عندما نقف عند دروس الهجرة النبوية المشرفة فإننا نجد دروسًا عظيمة لا يمكن أن يستوعبها حديث واحد، ولكننا نتوقف عند جانب من بعض الدروس المستفادة من هجرة الحبيب (صلى الله عليه وسلم).

وأوضح أن الدرس الأول في بناء الدولة، فعندما استقر النبي (صلى الله عليه وسلم) شرع في بناء دولته في المدينة المنورة، وكان ابتداء بنائها ببناء المسجد النبوي الشريف لما لبناء المسجد من أثر في حياة الناس جميعًا، حيث يقول سبحانه: "إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ" ويقول سبحانه: "فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ".

وأشار إلى أن إذا كانت الدولة المصرية معنية بالتكافل بين أبنائها، فقد أعلن الرئيس عن برنامج متكامل لتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، وإن ما يقوم به الرئيس من توفير حزم برامج الحماية الاجتماعية عبر مؤسسات الدولة المختلفة الخاصة والعامة هو عين التكافل، فهذا أوان التكافل وهذا أوان التراحم، وإذا أردنا أن نأخذ عنوانًا كبيرًا من أهم الدروس المستفادة من الهجرة النبوية المشرفة فلنأخذ عنوان: (التراحم والتكافل بين أبناء المجتمع جميعًا)، يقول الحق سبحانه وتعالى: "هَا أَنتُمْ هَؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنكُم مَّن يَبْخَلُ وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَّفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُم"، ويقول سبحانه: "وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ" فالشكر يكون بقضاء حوائج الناس، مؤكدًا أن سد حوائج الفقراء أعلى ثوابًا وأعظم أجرًا في هذا التوقيت من تكرار العمرة.

وأكد وزير الأوقاف على ما حث عليه النبي (صلى الله عليه وسلم) من صيام يوم عاشوراء، مع استحباب صيام يوم قبله أو يوم بعده أو يوم قبله ويوم بعده، حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم) في بيان فضل صوم هذا اليوم: "صِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ.

وافتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، والسيد محمود الشريف نقيب السادة الأشراف، والدكتور محمد أبوهاشم أمين اللجنة الدينية بمجلس النواب، بعد انتهاء صلاة الجمعة، مسجد السيدة "فاطمة النبوية" بالدرب الأحمر.

وتأتي أعمال الصيانة والترميم في مسجد السيدة "فاطمة النبوية" ضمن بروتوكول تعاون بين وزارة الأوقاف ونقابة الأشراف ومؤسسة مساجد لتطوير مساجد آل البيت، والتي انتهت في رمضان الماضي من أعمال الصيانة والتطوير لمسجد الإمام الحسين رضى الله عنه.

وتتعاون مؤسسة مساجد مع وزارة الأوقاف في إطار البروتوكول الموقع بينهما في عملية النظافة والصيانة وأمن المسجد، في حين تظل إدارة جميع الشئون الدعوية كاملة و كذلك التنظيمية من اختصاص وزارة الأوقاف.