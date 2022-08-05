جمارك مطار القاهرة الدولي تضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد:

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي برئاسة أحمد عبد الفتاح مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة بالمخالفة لقانون الإتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من دبي على رحلة خطوط الطيران الإماراتية رقم 925 اشتبه عبد الرحمن الصياد مأمور اللجنة الجمركية في الراكب ت. ن .ع مصري الجنسية نظرا لارتباكه الشديد.

وتم تمرير الحقائب على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة إكرامي أشرف مأمور الفحص بالأشعة فتلاحظ وجود عدد من الهواتف المحمولة داخل حقائبه.

وبالعرض على أحمد أبو بكر مدير الحركة المشرف على العمل بالصالة الخضراء قام بتكليف أحمد محمد عبد الواحد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود كمية كبيرة من التليفونات المحمولة بإجمالي 49 هاتف محمول ماركة آيفون بين طيات الملابس داخل الحقائب.

وقرر أحمد عبد الفتاح طه مدير الإدارة الأولى اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 100 لسنة 2022 ضد الراكب بعد العرض على الدكتور أحمد سعد عبد المطلب مدير عام جمارك مطار القاهرة.