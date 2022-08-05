شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب هواتف آيفون مع راكب قادم من دبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن رجال الجمارك بالإدارة الأولي بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي، برئاسة أحمد عبد الفتاح مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة، مع راكب قادم من دبي، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله وتحرير محضر ضبط جمركي بالواقعة.

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من دبي على رحلة خطوط الطيران الإماراتية رقم 925 اشتبه عبد الرحمن الصياد مأمور اللجنة الجمركية فى الراكب ت. ن .ع مصري الجنسية نظرا لارتباكه الشديد، وبتمرير الحقائب علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة إكرامي أشرف مأمور الفحص بالاشعة فتلاحظ وجود عدد من الهواتف المحمولة داخل حقائبه.1

وبالعرض علي أحمد أبو بكر مدير الحركة المشرف علي العمل بالصالة الخضراء، كليف أحمد محمد عبد الواحد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود كمية كبيرة من الهواتف المحمولة بإجمالي 49 هاتف ماركة آيفون بين طيات الملابس داخل الحقائب.

قرر أحمد عبد الفتاح طه مدير الإدارة الأولي إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 100 لسنة 2022 ضد الراكب، بعد العرض علي الدكتور أحمد سعد عبد المطلب مدير عام جمارك مطار القاهرة.