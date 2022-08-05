شكرا لقرائتكم خبر عن إكسترا نيوز: اتصالات مصرية مكثفة لوقف التصعيد في قطاع غزة والعودة للتهدئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت قناة اكسترا نيوز، خبرا عادلا، نقلا عن مصادر مطلعة، بإن هناك اتصالات مصرية مكثفة لوقف التصعيد فى قطاع غزة والعودة مرة أخرى إلى التهدئة.

وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عدة غارات صاروخية على قطاع غزة، وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن طائرات الاحتلال قصفت شقة سكنية في "برج فلسطين" في حي الرمال وسط غزة، وسيارة في حي الشجاعية شرق غزة، كما أصيب عدد من المواطنين في غارة شنتها طائرات الاحتلال على بلدة الفخارى شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

وفي سياق متصل، قصفت دبابات الاحتلال شرق بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، إضافة إلى وسط قطاع غزة، ومنطقة "شراب العسل" شرق خان يونس جنوب القطاع.