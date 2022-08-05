شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلى على غزة لـ7 فلسطينيين.. وإصابة 40 آخرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزراة الصحة الفلسطينية اليوم ارتفاع ضحايا قصف الاحتلال الإسرائيلى على غزة إلى 7 شهداء فلسطينيين بينهم طفلة وإصابة 40 آخرين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية.

ونقلت صحيفة "يدعوت أحرونوت" نقلا عن مسؤول عسكري بارز إن الاستعدادات جارية لتوسيع العملية الحالية ونعمل على استدعاء قوات الاحتياط.

وفى بيان مشترك لرئيس الوزراء ووزير الدفاع الإسرائيليين، أكدوا أن العملية في غزة تهدف لإزالة تهديد ملموس على مواطني إسرائيل، كما أكد وزير الدفاع الإسرائيلى أنه لن نسمح لأى طرف بتهديد أو إيذاء الإسرائيليين.

بدوره ، قال وزيرة الداخلية الإسرائيلية إنه قد تكون الجولة الحالية من الصراع طويلة وصعبة.