شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتفقد أعمال محور 26 يوليو الجديد والكوبرى المتقاطع مع أحمد عرابى والان مع تفاصيل الخبر
وكلف اللواء أحمد راشد رؤساء الأحياء المعنية بضرورة التعاون الكامل مع الجهات والشركات المنفذة للمشروعات الجارية لضمان الالتزام بالجدول الزمنى المحدد للأعمال وإزالة اى معوقات تواجه انتظام العمل .
كما تابع محافظ الجيزة أعمال ترميم ورفع كفاءة عدداً من القطاعات بالطرق بشمال الجيزة والعجوزة والدقى مشدداً على ضرورة إعادة الشئ لأصله بالطرق التى تم تنفيذ أعمال مرافق بها لضمان عدم تأثيرها على الحركة المرورية.
وشملت جوله المحافظ متابعه جهود رفع المخلفات وحالة النظافة والإشغالات بأحياء شمال الجيزة والدقى والعجوزة وجنوب مؤكدا على أهمية التواجد الميدانى على مدار اليوم لضمان انتظام العمل وتأدية الخدمات للمواطنين على أكمل وجه.
رافق المحافظ خلال الجولة أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش وأحمد عبد الفتاح رئيس حى الدقى وياسر سامى رئيس حى العجوزة.