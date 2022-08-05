من قرية بالدقهلية.. القوى العاملة تكشف بيانات العاملين المتوفيَين في حادث بالسعودية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

أعلنت وزارة القوى العاملة، مصرع وإصابة 7 عمال مصريين في حادث مروري في السعودية، أثناء عودتهم من العمل عن طريق العارض في حي النرجس، حيث يعملون بقطاع التشييد والبناء بمهن الحدادة والنجارة المسلحة.

وأوضحت وزارة القوى العاملة في بيان لها، الجمعة، أن المتوفي الأول هو أسامة رشاد الدسوقي خليل، من محافظة الدقهلية مركز دكرنس منشية عبدالرحمن ويبلغ من العمر 36 عامًا، ومتزوج ولديه ثلاثة بنات، والمتوفي الثاني من المحافظة والعنوان ذاته، واسمه "علي" يبلغ من العمر 31 عامًا متزوج وله بنت وحيدة.

ووفق بيان للوزارة، اليوم الجمعة، فإن المصابين الخمسة في الحادث يعانون من إصابات مختلفة وخرجوا من المستشفى عقب علاجهم بطوارئ مستشفى الشميسي، كما تم نقل أحد العمال المصابين ويدعى عماد عزمي إلى مستشفى السعودي الألماني، وبفحصه تبين وجود كسر بعظمة الترقوة وتلقى العلاج والرعاية الطبية اللازمة بطوارئ المستشفى وتم خروجه أيضًا.

وأوضحت أن سائق السيارة تعرض لإصابات، إلَّا أنَّ حالته مستقرة ولم يتم خروجه من المستشفى لحين الإدلاء بأقواله عن تفاصيل الحادث.

وأشارت إلى أن الحادث تمَّ رصده وقت حدوثه بإحدى الكاميرات وظهرت فيه سيارة العمال في طريقها وخرجت أمامها سيارة من طريق جانبي، حاول السائق أن يبتعد عنها فانحرف عن الطريق واصطدم بالكثبان الرملية وانقلبت السيارة.