قد تصل لرعدية.. الأرصاد: سقوط أمطار مصحوبة برمال وأتربة بهذه المناطق غدا

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأوضح الخبراء، أنه يسود ليلا طقس معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على باقي الأنحاء، وارتفاع نسبة الرطوبة نهارا يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من (2: 4) درجة مئوية.

وتوقع الخبراء، تكوٌن شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة، و نشاط رياح على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وفرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على (حلايب- شلاتين- مناطق من جنوب سيناء) قد يصاحب ذلك أتربة ورمال مثارة على فترات متقطعة، وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيهما من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 35 24

الإسكندرية 31 24

وادي النطرون 35 24

طنطا 34 25

شبين الكوم 35 24

دمنهور 34 24

بلطيم 30 25

مطروح 30 24

السلوم 32 20

سيوة 35 23

بورسعيد 32 25

دمياط 33 25

الزقازيق 35 25

المنصورة 35 25

الإسماعيلية 36 24

السويس 35 24

العريش 33 24

رفح 32 24

رأس سدر 38 26

نخل 36 21

نويبع 39 27

طابا 37 27

كاترين 34 19

الطور 35 26

شرم الشيخ 40 29

الغردقة 39 28

مرسى علم 40 28

الفيوم 37 24

بني سويف 37 24

المنيا 38 24

أسيوط 38 25

سوهاج 39 25

قنا 43 27

الأقصر 43 28

أسوان 43 29

إدفو 43 28

أبوسمبل 42 28

الوادي الجديد 43 26

شلاتين 37 29

أبو رماد 37 28

حلايب 34 26

رأس حدربة 34 27

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى

مكة المكرمة 39 30

المدينة المنورة 44 34

الرياض 45 32

المنامة 41 24

أبوظبي 44 34

الدوحة 40 34

الكويت 48 32

دمشق 41 21

بيروت 31 27

عمان 35 23

القدس 32 20

غزة 30 23

بغداد 49 33

مسقط 34 30

صنعاء 22 15

الخرطوم 31 24

طرابلس 32 25

تونس 32 25

الجزائر 29 23

الرباط 28 19

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 34 19

إسطنبول 29 23

إسلام آباد 32 25

نيودلهي 34 27

جاكرتا 32 24

بكين 34 26

كوالالمبور 33 25

طوكيو 29 25

أثينا 34 27

روما 35 23

باريس 24 14

مدريد 36 23

برلين 23 12

لندن 23 13

مونتريال 31 23

موسكو 31 19

نيويورك 30 24

واشنطن 32 24

نواكشوط 29 25

أديس أبابا 21 14