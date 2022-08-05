لمدة 3 أيام.. التنبؤ بالفيضان يعلن خريطة سقوط الأمطار



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-أحمد مسعد:

أعلن مركز التنبؤ بالفيضان التابع لوزارة الموارد المائية والري، خرائط سقوط الأمطار خلال الأيام المقبل.

ونشر مركز التنبؤ اليوم الجمعة، صورا للخرائط والنماذج خلال الفترة من 5 أغسطس وحتى 7 أغسطس 2022.

ونوه المركز، إلى أن خريطة سقوط أمطار خلال فترة التنبؤ بالفيضان

الجمعة 5 أغسطس :

قد تتعرض مناطق من جنوب سيناء وجنوب البحر الأحمر لسقوط أمطار خفيفة تصل إلى 1 مم.

السبت 6 أغسطس:

قد تتعرض مناطق من جنوب سيناء وجنوب البحر الأحمر لسقوط أمطار خفيفة تصل إلى 3 مم.

الأحد 7 أغسطس:

قد تتعرض مناطق من جنوب محافظة البحر الأحمر وجنوب محافظة أسوان لسقوط أمطار تتراوح شدتها من خفيفة إلى غزيرة وتصل إى 15 ملم.