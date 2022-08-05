لمدة 3 أيام.. التنبؤ بالفيضان يعلن خريطة سقوط الأمطار

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-أحمد مسعد:
أعلن مركز التنبؤ بالفيضان التابع لوزارة الموارد المائية والري، خرائط سقوط الأمطار خلال الأيام المقبل.
ونشر مركز التنبؤ اليوم الجمعة، صورا للخرائط والنماذج خلال الفترة من 5 أغسطس وحتى 7 أغسطس 2022.
ونوه المركز، إلى أن خريطة سقوط أمطار خلال فترة التنبؤ بالفيضان
الجمعة 5 أغسطس :
قد تتعرض مناطق من جنوب سيناء وجنوب البحر الأحمر لسقوط أمطار خفيفة تصل إلى 1 مم.
السبت 6 أغسطس:
قد تتعرض مناطق من جنوب سيناء وجنوب البحر الأحمر لسقوط أمطار خفيفة تصل إلى 3 مم.
الأحد 7 أغسطس:
قد تتعرض مناطق من جنوب محافظة البحر الأحمر وجنوب محافظة أسوان لسقوط أمطار تتراوح شدتها من خفيفة إلى غزيرة وتصل إى 15 ملم.