مصرع وإصابة 7 عمال مصريين في حادث مروري بالسعودية



محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ

تلقى محمد سعفان وزير القوى العاملة، تقريرا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بالعاصمة الرياض في المملكة العربية السعودية حول مصرع مصريين اثنين وإصابة خمسة عاملين إثر حادث مرور أثناء عودتهم من العمل عن طريق العارض بحي النرجس، حيث يعملون بقطاع التشييد والبناء بمهن الحدادة والنجارة المسلحة.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي للوزارة - في بيان له الجمعة، إن أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي أشار في تقريره للوزير إلى أن المتوفى الأول يدعى "أسامة رشاد الدسوقي خليل" من محافظة الدقهلية مركز دكرنس منشية عبدالرحمن ويبلغ من العمر 36 عاما، ومتزوج ولديه ثلاثة بنات، وتم التواصل مع ذويه وتوجيههم لعمل التوكيل اللازم لشحن الجثمان بناءاً على رغبتهم.

ومن جهته، أوضح الملحق العمالي، أن المتوفى الثاني من نفس العنوان ويدعى "علي" يبلغ من العمر 31 عاما متزوج وله بنت وحيدة، وجاري المتابعة للحصول على بياناته والتواصل مع ذويه، داعين الله أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم أهلهم الصبر والسلوان، حيث أفاد أحد زملائه برغبة ذويه في دفن الجثمان بالسعودية.

وأكد رجائي، أن الوزير كلف المكتب بالتنسيق مع القنصلية لسرعة إنهاء إجراءات شحن الجثمان الأول، فضلا عن اتخاذ كل ما يلزم للحفاظ على مستحقات المواطنين المصريين المتوفيين، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أولًا بأول.

وتابع أن المصابين الخمسة في الحادث مصابين بإصابات مختلفة وخرجوا من المستشفى عقب علاجهم بطوارئ مستشفى الشميسي، كما تم نقل أحد العمال المصابين ويدعى عماد عزمي إلى مستشفى السعودي الألماني بفحصه تبين وجود كسر بعظمة الترقوة وتلقى العلاج والرعاية الطبية اللازمة بطوارئ المستشفى وتم خروجه أيضاً.

ولفت إلى أن سائق السيارة تعرض لإصابات، ولكن حالته مستقرة ولم يتم خروجه من المستشفى لحين الإدلاء بأقواله عن كيفية الحادث، منوها بأنه تم رصد الحادث وقت حدوثه بإحدى الكاميرات وظهرت فيه سيارة العمال في طريقها وخرجت أمامها سيارة من طريق جانبي حاول السائق أن يبتعد عنها فانحرف عن الطريق واصطدم بالكثبان الرملية وانقلبت السيارة.

وقال إنه تم نقل الجثامين والمصابين بالإسعاف الطائر (طائرة هليكوبتر) وقام بمتابعة الأحداث الملحق العمالي كريم أبو السعود والمستشار القانوني بالقنصلية خالد الهوارى.

وبدوره .. وجه السفير طارق المليجي القنصل العام بضرورة إنهاء إجراءات شحن الجثمان إلى مصر وإصدار تصريح الدفن للعامل الثاني، ويتابع مكتب التمثيل العمالي بالرياض بالتنسيق مع القنصلية المصرية بالرياض تقارير المرور لمتابعة حقوق ومستحقات العاملين المصريين المتوفين.