أعيرة نارية وإشعال نيران.. الأمن يسيطر على مشاجرة في أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، من ضبط طرفي مشاجرة بالأسلحة النارية.

تلقى مركز شرطة أبنوب بمديرية أمن أسيوط بلاغاً بوقوع مشاجرة وحريق بإحدى القرى بدائرة المركز.

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلٍ من طرف أول (شخصين) أحدهما مصاب برش خرطوش بالجسم، وطرف ثان (3 أشخاص، مقيمين بذات الناحية)، على إثر حدوث مشادة كلامية بسبب خلافات الجيرة بينهما تطورت لمشاجرة قام على أثرها أحد أفراد الطرف الثاني بإطلاق عيار ناري وإصابة أحد أفراد الطرف الأول، وقيامهم باشعال النيران بمنحل ملك أحد أفراد الطرف الأول، وكذا قام أفراد الطرف الأول بإشعال النيران بحظيرة ماشية مملوكة لأحد أفراد الطرف الثاني.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة أفراد الطرف الثاني (2 فرد خرطوش محلي الصنع)، وبمواجهة الطرفين أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه .

وخلال حملة أمنية بالقرية المشار إليها تم ضبط (6) متهمين بحوزتهم (2 بندقية آلية – بندقية خرطوش – 3 فرد محلي) .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.