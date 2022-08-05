ضبط مرتكبي سرقة المواقع الإنشائية بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط مرتكبي واقعة سرقة من داخل أحد المواقع الإنشائية بالقاهرة.

تلقى قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من مسئولي أحد المواقع الإنشائية - كائن بدائرة القسم يفيد باكتشاف سرقة عدد من المواسير من الموقع المشار إليه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال استخدام التقنيات الحديثة أمكن تحديد السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وتبين أنها حيازة (سائق، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية بالقاهرة)، وأنه وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع (نجله، مقيم بذات العنوان).

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمان وأمكن ضبطهما حال استقلالهما السيارة المشار إليها ومحمل عليها "عدد من المواسير من متحصلات واقعة السرقة"، بمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بالاشتراك مع (إثنين من العاملين السابقين بالموقع محل الواقعة، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة قسم شرطة السلام ثان بالقاهرة)، وباستهدافهما أمكن ضبطهما وبحوزتهما (مبلغ مالي)، وبمواجهتهما أيدا ما جاء بأقوال المتهمان المضبوطان، كما أقرا بأنهما نظراً لسابقة عملهما بالموقع محل البلاغ اختمرت في ذهنهما فكرة ارتكاب الواقعة، وفي سبيل ذلك استعانا بالمتهمان الأول والثاني وتمكنوا من ارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه باستخدام السيارة قيادة أحدهم، وأضافا بتقطيع باقي المسروقات المستولى عليها إلى أجزاء والتصرف فيها بالبيع كخردة، وأن المبلغ المالي المضبوط بحوزتهما من متحصلات الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.