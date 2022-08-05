القبض على المسؤول عن إدارة مخزن لحوم مفرومة فاسدة في الشرابية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقى رجال مباحث التموين بالقاهرة، القبض على المسؤول عن مخزن لحوم مفرومة فاسدة في الشرابية.

وبالفحص تبين أن مخزن اللحوم كائن بدائرة قسم شرطة الشرابية بالقاهرة، ولإدارته المخزن بدون ترخيص، وحيازته كميات من اللحوم مجهولة المصدر وغير مدون عليها بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي غاشا بذلك جمهور المستهلكين.

كما عثر بداخل المخزن المشار إليه على 250 كيلو جرام لحوم مفرومة – 65 كيلو جرام دواجن وجميعها مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

اعترف المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.