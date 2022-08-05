ضبط مسئول مخزن بالقاهرة بحوزته لحوم مجهولة المصدر

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط المسئول عن مخزن لحوم-كائن بدائرة قسم شرطة الشرابية بالقاهرة؛ لإدارته المخزن بدون ترخيص، وحيازته كميات من اللحوم مجهولة المصدر وغير مدون عليها بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي غاشاً بذلك جمهور المستهلكين.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012