ضبط مسئول مخزن بالقاهرة بحوزته لحوم مجهولة المصدر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط المسئول عن مخزن لحوم-كائن بدائرة قسم شرطة الشرابية بالقاهرة؛ لإدارته المخزن بدون ترخيص، وحيازته كميات من اللحوم مجهولة المصدر وغير مدون عليها بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي غاشاً بذلك جمهور المستهلكين.
كما عُثر بداخل المخزن المشار إليه على (250 كيلو جرام لحوم مفرومة – 65 كيلو جرام دواجن) وجميعها مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.
بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجاري.
وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الغش التجاري وتداول السلع مجهولة المصدر.