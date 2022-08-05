ضبط المتهم بسرقة مهمات من محطات السكة الحديد في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، مرتكبي واقعة سرقة مهمات خاصة بإحدى محطات السكة الحديد بالقاهرة، وأعادت كافة المسروقات.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا بقيام مجهولين بكسر باب أحد المكاتب داخل إحدى محطات السكة الحديد بدائرة قسم شرطة الخليفة وسرقة بعض المهمات الخاصة بالسكة الحديد.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات واستخدام التقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين، لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمان وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة المشار إليها بأسلوب "كسر القفل"، كما تم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما "سيئ النية" صاحب مخزن خردة، مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين، تم ضبطه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.