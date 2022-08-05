الحماية المدنية ببني سويف تٌنقذ سيدة تعطل بها مصعد مستشفى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

نجحت الحماية المدنية ببني سويف في إنقاذ سيدة تعطل بها المصعد بإحدى المستشفيات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن بني سويف باحتجاز سيدة داخل مصعد بإحدى المستشفيات بدائرة قسم شرطة بني سويف نتيجة عطل فني.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وتم التعامل مع البلاغ وإنقاذ "السيدة" وإخراجها من داخل المصعد دون حدوث ثمة إصابات.

وقدمت المواطنة الشكر لوزارة الداخلية على سرعة الاستجابة.

يأتي ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي من خلال التعامل الإيجابي مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنساني.