شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة تشهد فاعليات المعسكر السنوى السادس لأبنائنا بالخارج بشرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الجمعة، عددًا من فاعليات المعسكر السنوى السادس للجيلين الرابع والخامس من أبناء المصريين بالخارج فى شرم الشيخ تحت شعار "اتكلم عربى وعيشها مصري"، بمشاركة 15 من أبناء شهداء القوات المسلحة والدكتور وسيم السيسى عالم المصريات.

وقالت السفيرة نبيلة مكرم إنها حريصة على مشاركة أبناء المصريين بالخارج وأبناء الشهداء فاعليات المعسكر لحرصها على نقل التقاليد والقيم السامية للأجيال الجديدة، مشيرة إلى استهداف فئة جديدة من الأطفال لبناء وعيهم ومداركهم على أسس ومفاهيم إيجابية سليمة حتى يكونوا على ارتباط دائم بالوطن.

كما أعربت الوزيرة عن فخرها وسعادتها بمشاركة أبناء الشهداء فى هذا المعسكر، وقالت إن مشاركتهم وسام وتكريم للمعسكر والمشاركين فيه، مشيدةً بروحهم المعنوية المرتفعة واندماجهم مع كل من حولهم وتفاعلهم فى كافة الأنشطة المختلفة، وأكدت أن ذلك مثالاً حيًا على قوتهم وتحديهم لظروف فقدان آبائهم البواسل، وأن مشاركتهم فى هذا المعسكر إنما هى حافز ودافع لهم على التحلى بالشجاعة والقدرة على المواجهة والانخراط والاندماج.

وصاحبت فاعليات المعسكر إذاعة الأغنية الرسمية للمبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" والتى غنتها المطربة كارول سماحة كتبها المؤلف والكاتب مدحت العدل، واستمرت إذاعة الأغنية طوال الفاعليات والتى تضمنت هذه المرة تدريبات على الغوص، ثم جولة بحرية وسط انطلاق ألعاب ومسابقات وعروض ترفيهية وأنشطة متنوعة.

ومن جانبهم، رحب أبناء المصريين بالخارج وأبناء الشهداء بالوزيرة وأعربوا عن سعادتهم بمشاركتها فى المعسكر، كما حرصوا على التقاط العديد من الصور التذكارية والتحدث معها ونقل مشاعرهم الإيجابية تجاه الوطن وتجاه كل ما لمسوه من رعاية واهتمام من قبل الوزارة خلال المعسكر.

ويأتى انطلاق هذا المعسكر فى إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" التى أطلقتها وزارة الهجرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى لمواجهة حرب طمس الهوية لدى أبناء المصريين المقيمين بالخارج وربطهم بالوطن وتصحيح بعض المفاهيم لديهم، وقد سبق أن أقيم 5 معسكرات لأبناء المصريين بالخارج من دول مختلفة، استكمالًا لما تتبناه الوزارة من رؤية ضمن خطة تنفيذ المبادرة الرئاسية لحث أبنائنا بالخارج على الحديث باللغة العربية للحفاظ على الهوية الوطنية والمصرية.