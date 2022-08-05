شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الرى تطلق أطول حملة لنظافة مجرى النيل سبتمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، اجتماعا مع المهندس علاء خالد رئيس قطاع حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه ، لمتابعة الإعداد لتنفيذ حملة نظافة كبرى من المخلفات بطول مجرى نهر النيل 17 سبتمبر القادم، بالتزامن مع الاحتفال بـ "اليوم العالمى للنظافة"، وذلك في إطار الإستعدادات الجارية، لعقد إسبوع القاهرة الخامس للمياه والإعداد لفعاليات المياه خلال مؤتمر المناخ القادم COP27.

وصرح عبد العاطى أن هذه الحملة الكبرى تهدف لحماية نهر النيل من التلوث والمخلفات البلاستيكية ، والحفاظ على التنوع البيولوجى المائى، ورفع الوعى البيئي بمخاطر تلوث المياه.

وأضاف أنه من المنتظر تسجيل هذه الحملة الكبرى لنظافة مجرى نهر النيل في "موسوعة جينيس"، بإعتبارها الحملة الأطول على الإطلاق على مستوى العالم، وتُعد فرصة متميزة بإعتبارها أطول حملة نظافة من حيث الكيلومترات، وبمشاركة أكبر عدد من المشاركين، وإزالة أكبر كمية متوقعة من المخلفات.

وأوضح أن وزارة الموارد المائية والرى ستقوم بتحديد أماكن إنطلاق الحملات في نهر النيل، وتوفير المعدات اللازمة لحملة النظافة ، مع قيام الأجهزة المحلية بالمحافظات المختلفة بنقل المخلفات التي سيتم تجميعها للمدافن الصحية ومواقع تدوير المخلفات الصلبة ، حيث من المنتظر مشاركة 16 محافظة ذات واجهة نيلية في فعاليات هذه الحملة هي محافظات (القاهرة – الجيزة – القليوبية – الدقهلية –دمياط – الغربية – المنوفية – كفر الشيخ - البحيرة – بنى سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان).‏. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأنباء.

القوى العاملة: مصرع مصريين وإصابة 5 فى حادث مرورى بالسعودية

لقى عاملين مصريين مصرعهما وأصيب خمس آخرين فى حادث مرورى مروع بالرياض بالمملكة العربية السعودية، وذلك أثناء عودتهم من العمل عن طريق العارض بحى النرجس، حيث يعملون بقطاع التشييد والبناء بمهن الحدادة والنجارة المسلحة.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة : إن وزير القوى العاملة محمد سعفان تلقى تقريرا عاجلا بذلك من مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بالعاصمة الرياض.

وأوضح المتحدث الرسمى أن الملحق العمالى أحمد رجائى رئيس مكتب التمثيل العمالى، أشار فى تقريره للوزير إلى أن المتوفى الأول يدعى أسامة رشاد الدسوقى خليل من أبناء محافظة الدقهلية مركز دكرنس منشية عبدالرحمن، ويبلغ من العمر 36عاما، ومتزوج ولديه ثلاثة بنات أكبرهن تبلغ من العمر 8 سنوات، وتم التواصل مع ذويه وابلاغهم تعازى وزير القوى العاملة وتوجيههم لعمل التوكيل اللازم لشحن الجثمان بناء على رغبتهم.

وأشار أحمد رجائى إلى أن المتوفى الثانى من نفس العنوان ويدعى على يبلغ من العمر 31 عاما متزوج وله بنت وحيدة، وجارى المتابعة للحصول على بياناته والتواصل مع ذويه وابلاغهم تعازى الوزير، داعين الله أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم أهلهم الصبر والسلوان، حيث أفاد أحد زملائه برغبة ذويه فى دفن الجثمان بالمملكة العربية السعودية .

كما كلف وزير القوى العاملة المكتب بالتنسيق مع القنصلية لسرعة إنهاء إجراءات شحن الجثمان الأول، فضلا عن اتخاذ كل ما يلزم للحفاظ على مستحقات المواطنين المصريين المتوفىن، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أولًا بأول.

الأرصاد: فرص الأمطار قائمة لعدة أيام.. والموجات تكررت الأعوام الماضية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى فرص لسقوط أمطار علي أقصي جنوب البلاد عند مدينتي حلايب وشلاتين ومناطق من جنوب سيناء.

وتابعت هيئة الأرصاد : أن السبب فى الأمطار وجود الموجات الشرقية التي يصاحبها كتل هوائية حارة ورطبة في طبقات الجو العليا؛ كما يرافقها رطوبه عالية علي السطح كل هذه العوامل تعمل علي توافر فرصة لسقوط الأمطار علي المناطق السالف ذكرها.

وقالت: تبقي فرص الأمطار قائمة لعدة أيام كما يصاحبها نشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال والاتربة، موضحة هذه الموجات ليست من سمات فصل الصيف ولكن تكررت في بعض الأعوام السابقة ولكن علي فترات متباعدة.

وأشارت: يظل الطقس مشمس مع أجواء حارة علي شمال البلاد ( القاهرة والوجةالبحري والسواحل الشماليه وشمال الصعيد) نهارا معتدل رطب ليلا.

ويشهد اليوم الجمعة، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على باقى الأنحاء ، كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة

الداخلية: استلام كراسات التقديم للراغبين فى الالتحاق بالمعاهد الصحية 9 أغسطس

أكدت الداخلية استلام الكراسات عقب استيفائها من الراغبين فى التقديم للمعاهد الصحية الشرطية اعتباراً من 9 أغسطس حتى 11 سبتمبر، وذلك بمستشفى الشرطة بمدينة نصر.

فتحت وزارة الداخلية باب التقديم للمعاهد الصحية، حيث يتم التقديم للحاصلين على شهادة الثانوية العامة علمى علوم، ويحق للحاصلين على الشهادة الثانوية الأزهرية علمى التقديم، والتقديم يكون لدفعات 2019 حتى 2022 للذكور وعامى 2021 و2022 للإناث وللحاصلين على 60% على ألا يقل نسبة النجاح فى اللغة الإنجليزية عن 65%.

وتكون مدة الدراسة بالمعاهد سنتان ويحصل الخريج على دبلوم المعاهد الفنية الصحية الشرطية ويعين الخريج بدرجة معاون أمن ثالث، ويترقى بعدها فى الدرجات المختلفة.

الصين تفرض إجراءات عقابية ضد نانسى بيلوسى ردا على زيارتها لتايوان

أعلنت الخارجية الصينية، إنها ستفرض عقوبات على رئيسة مجلس النواب الأمريكية نانسي بيلوسي، ردا على زيارتها لتايوان.

وقالت الخارجية الصينية، إن هناك إجماع دولي على أن زيارة بيلوسي إلى تايوان زيارة استفزازية، مضيفا: "هناك أكثر من 160 دولة تبدي مواقف مخالفة لموقف واشنطن وحلفائها بشأن الزيارة".

وأكدت الخارجية في بيان اليوم الجمعة، أن "زيارة بيلوسي استفزازية وتقوض الأمن والسلام"، موضحة أنه "لا يمكن مقارنة ما يجري في أوكرانيا بما يجري في تايوان".

هذا وقد غادرت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي تايوان، الأربعاء، بعد أن تعهدت بالتضامن معها وأشادت بديمقراطيتها، تاركة وراءها موجة من الغضب في الصين بسبب زيارتها القصيرة للجزيرة التي تعتبرها بكين جزءا لا يتجزأ من أراضيها.

على الناحية الأخرى، قال وزير الخارجية الأمريكي، انتوني بلينكن، إن السلطات الصينية تحاول تغيير الوضع الراهن في تايوان، مؤكدا أن واشنطن "أبلغت الصين مرارا أننا لا نسعى إلى أزمة لكن بكين اختارت المبالغة في ردة فعلها".

وأضاف في مؤتمر صحفي، أن بكين استغلت زيارة بيلوسي وردة الفعل الصينية مبالغ فيها الصين ، وكذلك للقيام بأعمال عسكرية استفزازية ، وأن واشنطن لا تدعم استقلال تايوان وهناك مساع لنزع فتيل الأزمة في المضيق."