شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: بدء الدراسة بكلية الصيدلة جامعة المنيا الأهلية فى أكتوبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر
استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات، والدكتور مصطفى عبدالنبى عبدالرحمن رئيس جامعة المنيا، والدكتور أنور إسماعيل المدير التنفيذى لصندوق الاستشارات والدراسات والبحوث الفنية، حول استعدادات جامعة المنيا الأهلية لبدء الدراسة بها خلال العام الدراسى الجديد 2022/2023.
وقال بيان للوزارة اليوم، إن ذلك يأتى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بزيادة عدد الجامعات الأهلية فى منظومة التعليم العالي، وتوفير الدعم المالى اللازم لإنشاء هذه الجامعات وتجهيزها بأحدث الإمكانات، مع تركيز الدراسة بها على العلوم الحديثة والتخصصات العلمية المتطورة التى تؤهل الشباب لسوق العمل الراهن سواء داخل مصر أو خارجها.
وأضاف المُتحدث الرسمى أن مشروعات الجامعات الأهلية الجديدة يتم تنفيذها وفقًا لنظم الجامعات الذكية، من حيث توفير التجهيزات الفنية، وتضم عددًا من المبانى الإدارية، والأكاديمية الخاصة بالقطاعات (الطبية، والهندسية، والعلوم الإنسانية)، ومبانى المعامل والورش، وسكنًا للطلاب والطالبات، والساحات الأكاديمية والإدارية، والمناطق الترفيهية والرياضية، مشيرًا إلى مراعاة الاحتياجات الإنشائية اللازمة لتقديم تعليم مُتميز، وتوفير التجهيزات المُناسبة للبرامج الدراسية الحديثة التى تقدمها تلك الجامعات.
هذا، وسوف تُعلن جامعة المنيا الأهلية الجديدة عن البرامج الدراسية الأخرى التى ستقدمها خلال الفترة القادمة.