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الداخلية: احتفالية للنزلاء بطرة بمناسبة ذكرى رأس السنة الهجرية

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القاهرة - سامية سيد - أقام قطاع الحماية المجتمعية احتفالية داخل قاعة الاحتفالات بمركز إصلاح وتأهيل الاستقبال بطرة للاحتفال بمناسبة رأس السنة الهجرى الجديد 1444، بمشاركة عدد من النزلاء والنزيلات من المودعين بمراكز الإصلاح والتأهيل التابعة لقطاع الحماية المجتمعية، وذلك بحضور عدد من علماء الأزهر الشريف وأئمة وزارة الأوقاف.

 

جاء ذلك فى إطار مشاركة أجهزة وزارة الداخلية فى إحتفالات رأس السنة الهجرية لعام 1444، بهدف تعميق أواصر التواصل الاجتماعى لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وإتاحة الفرصة لهم للإحتفال بهذه المناسبة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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