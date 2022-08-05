هيئة الرعاية الصحية تستقبل وفدًا رفيع المستوى من مؤسسة "اكسبرتيس فرانس"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

استقبلت هيئة الرعاية الصحية، وفدًا من مؤسسة اكسبرتيس فرانس، وذلك داخل مقر فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، باعتبار بورسعيد نواة منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، بهدف الوقوف آخر المستجدات والتطورات لتطبيق المنظومة الجديدة، تأتي الزيارة في إطار التعاون بين هيئة الرعاية الصحية والوكالة الفرنسية للتنمية ( AFD ) لدعم الشراكة بين كافة الأطراف المعنية بالشأن الصحي بما يضمن استدامة جودة الخدمة الطبية، والوصول إلى أهداف التنمية المستدامة رؤية 2030.

وذكر - بيان هيئة الرعاية الصحية-، أن الزيارة بدأت باجتماع عُقِد داخل مقر فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، اعقبه تفقد وفد اكسبرتيس فرانس، عددًا من المنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظة بورسعيد بدأت بمستشفى النصر التخصصي ثم مركز طب أسرة الجوهرة، للتعرف على مؤشرات الأداء على أرض الواقع، والوقوف على مستويات الآداء خلال التطبيق الفعلي، والتعرف على ردود أفعال المواطنين عن مستوى الخدمة الطبية المقدمة تحت مظلة المنظومة الجديدة.

وأضافت الهيئة: اطَّلع الوفد على جهود هيئة الرعاية الصحية باعتبارها أداة الدولة الرئيسية في ضبط وتنظيم وتقديم الخدمات الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد، وكذلك حزم الخدمات الطبية والعلاجية داخل المنشآت الطبية التابعة للهيئة، وأبرز التقنيات العلاجية التي تم استحداثها وفق آخر الممارسات العالمية، وجهود الميكنة والتحول الرقمي للخدمات العلاجية والإدارية بما يحسن من بيئة العمل لمقدمي الخدمة الصحية ويضمن جودة مخرجات العمل وتيسير حصول المواطنين على الخدمة الطبية اللائقة، كما تم التعرف على معايير الجودة التي يتم تطبيقها لضمان تحقيق أعلى مستويات الجودة في الرعاية الصحية المقدمة، ويضمن رضاء المنتفعين عن مستوى الخدمة الطبية المقدمة ،وذلك بما يحقق رؤية هيئة الرعاية الصحية نحو تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية، ووصولًا لمؤشرات صحية تحقق السعادة والرخاء ورضاء المواطنين.

فيما أشاد الوفد خلال الزيارة، بنجاح التجربة المصرية الرائدة في الإصلاح الصحي الشامل وتحقيق التغطية الصحية الشاملة للمصريين بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، كما أشاد بالقدرات والإمكانات الطبية لدى منشآت هيئة الرعاية الصحية بكافة مستويات تقديم الخدمة بداية من وحدات ومراكز طب الأسرة لتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية والفحوصات الطبية الشاملة الدورية للمرضى، ووصولًا إلى خدمات الرعاية الصحية الثانوية والثالثية بالمستشفيات عن طريق نظام الإحالة الإلكتروني، والتحول الرقمي للخدمات وتيسير حصول المواطنين على الخدمات بكل سهولة ويسر، والتي أسرعت بوتيرة تطور الرعاية الصحية بمصر، والتي تعكس تطور الفكر الإداري للمنظومة الصحية بها، مؤكدين دعمهم المستمر لمشروع التأمين الصحي الشامل باعتباره تجربة رائدة تسجل عبر التاريخ للقطاع الصحي المصري .

وشمل وفد الزيارة كلًا من، تيبو فان لانجوف، رئيس قسم الحماية الاجتماعية باكسبرتيس فرانس، باربرا شانكران، مديرة مشروعات الحماية الاجتماعية ، تافى لاى، خبير الحماية الاجتماعية باكسبرتيس فرانس.

وكان في استقبال الوفد من هيئة الرعاية الصحية كلًا من د. أحمد عاطف، المشرف العام على التعاون الدولي، ومدير إدارة الأزمات والكوارث بهيئة الرعاية الصحية، د. مصطفى شعبان مدير فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، إضافة إلى عدد من مديري إدارات فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد شملت إدارات الرعاية الأولية والتحول الرقمي ورضاء المنتفعين والمكتب الفني.