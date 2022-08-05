وصول وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة ونقيب الأشراف "فاطمة النبوية" لافتتاح المسجد



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

وصل قبل قليل، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، والسيد محمود الشريف نقيب السادة الأشراف، والدكتور محمد أبوهاشم أمين اللجنة الدينية بمجلس النواب، إلى مسجد السيدة "فاطمة النبوية" بالدرب الأحمر.

ومن المقرر أن يلقي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، خطبة الجمعة بالمسجد حول "دروس من الهجرة النبوية".

ومن المقرر أن يتم افتتاح مسجد السيدة " فاطمة النبوية"، عقب صلاة الجمعة، بعد انتهاء أعمال الصيانة والتي كلّفت 6 ملايين جنيه.

وتأتي أعمال الصيانة والترميم في مسجد السيدة "فاطمة النبوية" ضمن بروتوكول تعاون بين وزارة الأوقاف ونقابة الأشراف ومؤسسة مساجد لتطوير مساجد آل البيت، والتي انتهت في رمضان الماضي من أعمال الصيانة والتطوير لمسجد الإمام الحسين رضى الله عنه.

وتتعاون مؤسسة مساجد مع وزارة الأوقاف في إطار البروتوكول الموقع بينهما في عملية النظافة والصيانة وأمن المسجد، في حين تظل إدارة جميع الشئون الدعوية كاملة و كذلك التنظيمية من اختصاص وزارة الأوقاف.

وقالت وزارة الأوقاف في بيان سابق، إن مؤسسة مساجد تقدم جهد في خدمة المساجد تحت إشراف وزارة الأوقاف.

وتفتتح وزارة الأوقاف، اليوم، 12 مسجدًا، منها عشرة إحلالًا وتجديدًا، و مسجدان صيانة وتطويرًا، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/2022م حتى تاريخه ( 77 ) مسجدًا، منها 64 جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا.



والمساجد التي سيتم افتتاحها، غدا، على النحو التالي:



أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:



مديرية أوقاف القليوبية



1. النور- أكياد دجوى - برشوم



2. الشهيد - كفر شبين – شبين شرق



مديرية أوقاف المنوفية



3. الأربعين – الرملة – أشمون



4. الرحمن – الكوم الأخضر – شبرا باص – شبين الكوم



5. الرحمة – عزبة الطامية - مركز الشهداء



مديرية أوقاف المنيا



6. عمر بن الخطاب – كوم النور – بني موسى – أبو قرقاص



7. الفتح - عزبة عبد الله الخواجة – منقطين - سمالوط



8. الرحمن الجبارتي - صفط اللبن



مديرية أوقاف الغربية



9. عز الرجال سعيد – العزيزية - سمنود



مديرية أوقاف الجيزة

10. أبو سالم – قرية السعودية – العياط



ثانيًا: مساجد الصيانة والتطوير:



مديرية أوقاف البحيرة



1. صيدناوي الكبرى – سيدي غازي – كفر الدوار



مديرية أوقاف القاهرة



2. فاطمة النبوية – الدرب الأحمر