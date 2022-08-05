اللجنة العليا للتفتيش الأمني والبيئي تتفقد مطار القاهرة الدولي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد

قامت اللجنة العليا للتفتيش الأمنى والبيئي بالمطارات المصرية، برئاسة الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني، بجولة تفقدية بمطار القاهرة الدولى بمبانيه (1 ، 2 ، 3) والصالة الموسمية وتفقدت الطرق المؤدية للمطار بمبانيه الثلاث ومداخل ومخارج الطرق بعد تطويرها ، لتبرز الوجه الجمالى والحضارى لمطار القاهرة الدولى ، وكذلك الأسوار من الداخل والخارج وأبراج الحراسة والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الأمنية، وذلك استمرارا للجولات الميدانية التى تقوم بها اللجنة ، والتى تأتى فى إطار توجيهات الطيار محمد منار وزير الطيران المدني لمتابعة وتقييم الوضع الأمني والصحي والبيئي بالمطارات.

وقالت وزارة الطيران، في بيان لها، إن اللجنة تفقدت صالات السفر والوصول الداخلى والدولى بمبانى الركاب ( 1, 2 ,3 ) والصالة الموسمية ، والأسواق الحرة وصالات الخدمة المميزة والصالة الحكومية ، ومتحف الآثار وفندق الترانزيت والحجر الصحى ، وكاونترات الجوازات وكاونترات إنهاء إجراءات السفر ، ومنظومة السيور بمبنى الركاب رقم 3 ، والتى يتم تطويرها لتسع عدد 6000 حقيبة / ساعة بدلاً من 4200 حقيبة / ساعة وإستكمالاً لتطوير المنظومة ستصل السعة الإستعابية إلى 12000 حقيبة / ساعة مع انتهاء مراحل التطوير ، كما تفقدت غرفة التحكم بكاميرات المراقبة بمبانى الركاب ، والتأكد من كفاءة تشغيلها والمشاية الكهربائية الجديدة التى تصل بين الجراج متعدد الطوابق ومبنى الركاب 2 ، حيث تصل الطاقة الاستيعابية للجراج 3620 سيارة .

جدير بالذكر أن مطار القاهرة الدولى حقق نجاحاً كبيراً على مستوي القارة الأفريقية من حيث حركة الركاب والشحن الجوي ، وتصدر القائمة التى أصدرها المجلس الدولى للمطارات (ACI) لأول عشر مطارات إفريقية ، وذلك بعد حصوله على المركز الأول من حيث عدد الركاب فى عام ٢٠٢١ ،حيث استقبل 11 مليوناً و346 ألف راكب متفوقاً على مطارات جنوب إفريقيا ونيجيريا وأثيوبيا والمغرب وكينيا ، كما حصل على المركز الثاني فى حركة شحن البضائع حيث تم نقل 333 ألفاً و536 طن بضائع.