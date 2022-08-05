الصحة تطلق ٣ قوافل طبية ضمن مبادرة "حياة كريمة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إطلاق ٣ قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة".

ونشرت الصفحة الرسمية، عبر موقعها علي التواصل الاجتماعي، "فيسبوك" ، إن القافلة سوف تبدأ عملها يومي ٥ و ٦ أغسطس ٢٠٢٢ للكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية.

وجاءت التخصصات كالتالي:

نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة – الأطفال الباطنة - الأنف والأذن،العظام - الجراحة - الرمد الأسنان - القلب – الجلدية، بالإضافة إلي خدمات الأشعة والتحاليل

بمحافظات الجيزة - الغربية - البحر الأحمر.