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الصحة تطلق ٣ قوافل طبية ضمن مبادرة "حياة كريمة"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:
أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إطلاق ٣ قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة".

ونشرت الصفحة الرسمية، عبر موقعها علي التواصل الاجتماعي، "فيسبوك" ، إن القافلة سوف تبدأ عملها يومي ٥ و ٦ أغسطس ٢٠٢٢ للكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية.

وجاءت التخصصات كالتالي:
نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة – الأطفال الباطنة - الأنف والأذن،العظام - الجراحة - الرمد الأسنان - القلب – الجلدية، بالإضافة إلي خدمات الأشعة والتحاليل

بمحافظات الجيزة - الغربية - البحر الأحمر.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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