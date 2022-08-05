ليست من سمات فصل الصيف.. "الأرصاد" تتوقع سقوط أمطار على هذه المناطق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، سقوط أمطار على أقصى جنوب البلاد عند مدينتي حلايب وشلاتين ومناطق من جنوب سيناء.

وذكرت في منشور لها على صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، أنَّ الموجات الشرقية التي يصاحبها كتل هوائية حارة ورطبة في طبقات الجو العليا، ويرافقها رطوبة عالية على السطح، كل هذه العوامل تعمل على توافر فرصة لسقوط الأمطار على هذه المناطق.

وتوقعت أن تبقى فرص الأمطار قائمة لعدة أيام، كما يصاحبها نشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة، موضحة أن هذه الموجات ليست من سمات فصل الصيف ولكن تكررت في بعض الأعوام السابقة ولكن على فترات متباعدة.

وأشارت إلى أنه يظل الطقس مشمس مع أجواء حارة على شمال البلاد "القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد) نهارًا، معتدل رطب ليلًا.