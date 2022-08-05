نائب وزير الإسكان يلتقي مسئول إحدى الشركات المتخصصة في تكنولوجيا إعادة استخدام المياه



محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

بحث نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية الدكتور سيد إسماعيل مع رئيس البحث والتطوير لإعادة استخدام المياه بجامعة مانشستر بإنجلترا الدكتور أحمد عبد الكريم أحدث تكنولوجيات إعادة استخدام المياه في انجلترا ونقلها إلى مصر.

وأوضح الدكتور سيد إسماعيل، أن الطرفين استعرضا كيفية نقل أحدث تكنولوجيات إعادة استخدام المياه في إنجلترا إلى مصر، لاستدامة وتطوير أنظمة استخراج المعادن عالية الإنتاجية ومنخفضة التكلفة باستخدام تقنيات معالجة الليثيوم بمحلول ملحي والحاصلة على براءة اختراع، والتي تسمح باستخدام الطاقة المتجددة بما في ذلك الطاقة الحرارية الأرضية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية بطريقة صديقة للبيئة، وبتكلفة منخفضة لتلبية المتطلبات المتزايدة لصناعة البطاريات، وبهدف الانتقال نحو الاقتصاد الدوار.

وأفاد الدكتور سيد إسماعيل بأن الدولة المصرية حاليا تعمل على رعاية المواهب المصرية والاستثمار في التنمية البشرية ومتابعة المصريين بالخارج وأنه سيتم عرض هذه التكنولوجيا على اللجنة العلمية بمصر لدراسة كيف تطبيقها والاستفادة منها في تنمية وتطوير الاقتصاد المصري.