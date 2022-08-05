وزير الري يبحث مع رئيس "حماية النيل" تنفيذ حملة نظافة كبرى للنهر



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

بحث الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، مع رئيس قطاع حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه المهندس علاء خالد، الإعداد لتنفيذ حملة نظافة كبرى من المخلفات بطول مجرى نهر النيل في يوم 17 سبتمبر المقبل بالتزامن مع الاحتفال بـ "اليوم العالمي للنظافة"، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لعقد أسبوع القاهرة الخامس للمياه والإعداد لفعاليات المياه خلال مؤتمر المناخ القادم COP27.

وقال الدكتور عبدالعاطي، إن هذه الحملة الكبرى تهدف لحماية نهر النيل من التلوث والمخلفات البلاستيكية، والحفاظ على التنوع البيولوجي المائي، ورفع الوعي البيئي بمخاطر تلوث المياه.

وأضاف أنه من المنتظر تسجيل هذه الحملة الكبرى لنظافة مجرى نهر النيل في "موسوعة جينيس" باعتبارها الحملة الأطول على الإطلاق على مستوى العالم، وتعد فرصة متميزة باعتبارها أطول حملة نظافة من حيث الكيلومترات، وبمشاركة أكبر عدد من المشاركين، وإزالة أكبر كمية متوقعة من المخلفات.

وأوضح أن وزارة الموارد المائية والري ستقوم بتحديد أماكن انطلاق الحملات في نهر النيل، وتوفير المعدات اللازمة لحملة النظافة، مع قيام الأجهزة المحلية بالمحافظات المختلفة بنقل المخلفات التي سيتم تجميعها للمدافن الصحية ومواقع تدوير المخلفات الصلبة، حيث من المنتظر مشاركة 16 محافظة ذات واجهة نيلية في فعاليات هذه الحملة هي محافظات (القاهرة - الجيزة - القليوبية - الدقهلية - دمياط - الغربية - المنوفية - كفر الشيخ - البحيرة - بني سويف - المنيا - أسيوط - سوهاج - قنا - الأقصر - أسوان).

وأشار وزير الري إلى أنه يتم تنفيذ هذه الحملة تحت رعاية وزارتي الموارد المائية والري والتنمية المحلية ومؤسسة "شباب بتحب مصر" وإحدى الشركات الخاصة وعدد من المنظمات الدولية المعنية.

جدير بالذكر أن "اليوم العالمي للنظافة" هو أكبر نشاط مدني لإزالة المخلفات في العالم ليوم واحد، تشارك فيه أكثر من 191 دولة.