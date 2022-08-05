محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقى ضباط مباحث القاهرة القبض على شاب وفتاة لسرقتهما محل ألعاب إلكترونية بعابدين.

تلقى قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من مالك محل ألعاب إلكترونية ، كائن بدائرة القسم باكتشافه سرقة (مبلغ مالي - جهاز "لاب توب" - 2 جهاز "بلاي ستيشن"– 7 ذراع تحكم).

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص، وفتاة، عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزتهما حقيبة بداخلها (مبلغ مالي، جهاز "لاب توب"، 2 ذراع تحكم - نسخة من مفتاح المحل).

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بأسلوب المفتاح المصطنع تحصل عليه المتهم الأول من خلال سابقة عمله بالمحل وأضافا بتصرفهما بباقى المسروقات لدى عميلهما سيئ النية، تم تحديده وأمكن ضبطه وبحوزته باقى المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.