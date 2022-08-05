3 تجار مخدرات وتنفيذ 2468 حكم قضائي.. الداخلية تطارد تجار الكيف بالقليوبية

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 3 قضايا اتجار في المواد المخدرة ضُبط خلالها كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة بحوزة 3 متهمين " لعدد منهم معلومات جنائية"، وتنفيذ 2468 حكم قضائي متنوع. جرى تحرير المحاضر اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع