الداخلية تضبط 138 قضية ابتزاز على مواقع التواصل الاجتماعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شنت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع القطاعات الأمنية المعنية ومديريات الأمن حملة أمنية، وتم تحديد وضبط مرتكبي جرائم تقنية المعلومات خاصة المرتبطة بالتشهير وإساءة السمعة.

وأسفرت تلك الجهود بإستخدام التقنيات الفنية والبرامج التكنولوجية الحديثة عن تحديد وضبط 138 متهم لارتكابهم 225 واقعة "تشهير وإساءة وتهديد وابتزاز ".

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما في مجال مكافحة الجرائم المعلوماتية المستحدثة التي ترتكب عبر مواقع التواصل الاجتماعي وشبكة المعلومات الدولية الإنترنت، والعمل على التصدي لمرتكبي جرائم الابتزاز والتشهير بالمواطنين.

وتواصل وزارة الداخلية جهودها في ضبط مرتكبي جرائم التشهير والابتزاز الإلكتروني.