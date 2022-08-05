الداخلية تُشارك نُزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل الاحتفال بمناسبة رأس السنة الهجرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شاركت وزارة الداخلية نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل الاحتفال بمناسبة رأس السنة الهجرية 1444.

وأقام قطاع الحماية المجتمعية احتفالية داخل قاعة الاحتفالات بمركز إصلاح وتأهيل الاستقبال بطرة، للاحتفال بمناسبة رأس السنة الهجري الجديد 1444، بمشاركة عدد من النزلاء والنزيلات من المودعين بمراكز الإصلاح والتأهيل التابعة لقطاع الحماية المجتمعية، وذلك بحضور عدد من علماء الأزهر الشريف وأئمة وزارة الأوقاف.

يأتي ذلك في إطار مشاركة أجهزة وزارة الداخلية في احتفالات رأس السنة الهجرية لعام 1444، بهدف تعميق أواصر التواصل الاجتماعي لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وإتاحة الفرصة لهم للاحتفال بهذه المناسبة.