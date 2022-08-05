شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: فرص الأمطار قائمة لعدة أيام.. والموجات تكررت الأعوام الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى فرص لسقوط أمطار علي أقصي جنوب البلاد عند مدينتي حلايب وشلاتين ومناطق من جنوب سيناء.

وتابعت هيئة الأرصاد : أن السبب فى الأمطار وجود الموجات الشرقية التي يصاحبها كتل هوائية حارة ورطبة في طبقات الجو العليا؛ كما يرافقها رطوبه عالية علي السطح كل هذه العوامل تعمل علي توافر فرصة لسقوط الأمطار علي المناطق السالف ذكرها.

وقالت: تبقي فرص الأمطار قائمة لعدة أيام كما يصاحبها نشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال والاتربة، موضحة هذه الموجات ليست من سمات فصل الصيف ولكن تكررت في بعض الأعوام السابقة ولكن علي فترات متباعدة.

وأشارت: يظل الطقس مشمس مع أجواء حارة علي شمال البلاد ( القاهرة والوجةالبحري والسواحل الشماليه وشمال الصعيد) نهارا معتدل رطب ليلا.

ويشهد اليوم الجمعة، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على باقى الأنحاء ، كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد استمرار ارتفاع فى نسب الرطوبة نهارا مما يزيد الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح بين 2: 4 درجة، مع وجود نشاط رياح أحيانا على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الجمعة : القاهرة العظمى 35 درجة والمحسوسة 37 والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والمحسوسة 33 درجة والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والمحسوسة 33 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والمحسوسة 41 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 42 درجة والمحسوسة 44 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والمحسوسة 44 درجة والصغرى 29 درجة.