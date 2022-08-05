شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان: لا صحة لبيع جوازات سفر لبنانية مقابل مبالغ مالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفت رئاسة الجمهورية اللبنانية ورئاسة الوزراء، بيع جوازات سفر لبنانية لغير اللبنانيين مقابل مبالغ مالية، جاء ذلك ردا على تقرير نشر بإحدى الصحف الفرنسية، الجمعة، وزعم أن السلطات اللبنانية تعد مرسوم تجنيس يشمل بيع 4 آلاف جوز سفر لبناني بسعر يتراوح بين 50 و100 ألف يورو.

ووصف مكتب الإعلام فى رئاسة الجمهورية اللبنانية ما ورد من معلومات بالكاذبة، مؤكدا أن الخبر مختلق ولا أساس له من الصحة إطلاقا.

من جانبه، أكد المكتب الإعلامى لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتى أن هذا الموضوع ليس مجال بحث لرئيس الحكومة على الإطلاق.