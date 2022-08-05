شكرا لقرائتكم خبر عن بدء الدراسة بكليتى الهندسة والحاسوب بجامعة المنوفية الأهلية أكتوبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات، والدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، والدكتور أنور إسماعيل المدير التنفيذي لصندوق الاستشارات والدراسات والبحوث الفنية بالوزارة، حول استعدادات جامعة المنوفية الأهلية لبدء الدراسة بها خلال العام الدراسى الجديد 2022/2023.

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بزيادة عدد الجامعات الأهلية في منظومة التعليم العالي، وتوفير الدعم المالي اللازم لإنشاء هذه الجامعات وتجهيزها بأحدث الإمكانات، مع تركيز الدراسة بها على العلوم الحديثة والتخصصات العلمية المتطورة التي تؤهل الشباب لسوق العمل الراهن سواء داخل مصر أو خارجها.

وقال عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن التقرير أوضح جاهزية جامعة المنوفية الأهلية لبدء الدراسة في العام الدراسي الجديد 2022/2023، حيث تقدم كلية الهندسة (برنامج تخطيط وتشييد المدن الذكية)، وتقدم كلية الحاسوب والذكاء الاصطناعي (برنامج إنترنت الأشياء وتحليل البيانات الضخمة).

وأضاف المُتحدث الرسمي، أن جامعة المنوفية الأهلية تُقام على مساحة 17.7 فدانًا، وبتكلفة تقديرية بلغت في مرحلتها الأولى 3.6 مليارات جنيه، كما تم الانتهاء من أعمال المباني الرئيسية، وكذلك الانتهاء من التشطيبات الداخلية.

وأضاف المُتحدث الرسمي أن الجامعات الأهلية الجديدة يتم تنفيذها وفقًا لنظم الجامعات الذكية، من حيث توفير التجهيزات الفنية، وتضم عدداً من المبانى الإدارية، والأكاديمية الخاصة بالقطاعات (الطبية، والهندسية، والعلوم الإنسانية)، ومبانى المعامل والورش، وسكنًا للطلاب والطالبات، والساحات الأكاديمية والإدارية، والمناطق الترفيهية والرياضية، مشيرًا إلى مراعاة الاحتياجات الإنشائية اللازمة لتقديم تعليم مُتميز، وتوفير التجهيزات المُناسبة للبرامج الدراسية الحديثة التي تقدمها تلك الجامعات.

هذا، وسوف تعلن جامعة المنوفية الأهلية الجديدة عن البرامج الدراسية الأخرى التي ستقدمها خلال الفترة القادمة.