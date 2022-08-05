شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات 2022.. بدء الدراسة فى 11كلية بجامعة بنى سويف الأهلية2022/2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - - تكلفة إنشاءات وتجهيزات الجامعة في المرحلة الأولى بلغت 3 مليار جنيه

- بناء الجامعة على مساحة 42 فدانًا

- تجهيز الجامعة وفق مواصفات الجامعات الذكية

- التخصصات العلمية الحديثة للجامعة تواكب احتياجات سوق العمل

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات، والدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، والدكتور أنور إسماعيل المدير التنفيذى لصندوق الاستشارات والدراسات والبحوث الفنية، حول استعدادات جامعة بنى سويف الأهلية لبدء الدراسة بها خلال العام الدراسي الجديد 2022/ 2023.

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بزيادة عدد الجامعات الأهلية في منظومة التعليم العالي، وتوفير الدعم المالي اللازم لإنشاء هذه الجامعات وتجهيزها بأحدث الإمكانات، مع تركيز الدراسة بها على العلوم الحديثة والتخصصات العلمية المتطورة التي تؤهل الشباب لسوق العمل الراهن سواء داخل مصر أو خارجها.

وقال عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن التقرير أوضح جاهزية جامعة بني سويف الأهلية لبدء الدراسة فى العام الدراسي الجديد 2022/ 2023، وذلك بعدد 11 كلية جديدة، حيث تقدم كلية الطب والجراحة برنامج (الطب والجراحة)، وتقدم كلية طب الفم والأسنان (برنامج طب وجراحة الفم والأسنان)، وتقدم كلية العلاج الطبيعي برنامج (العلاج الطبيعى)، وتقدم كلية الهندسة برامج (الطاقة الجديدة والمُستدامة، والتصميم المعماري والعمارة الرقمية)، وكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى وتقدم برامج (الذكاء الاصطناعى وعلوم البيانات، وهندسة الأمن السيبراني، والمعلوماتية الطبية)، وتقدم كلية العلوم وتقدم برنامج (علوم المواد وتكنولوجيا النانو)، وتقدم كلية الإعلام وتقدم برنامج (الإنتاج التليفزيوني والسينمائى)، وتقدم كلية التجارة (برنامج نظم ومعلومات الأعمال)، وتقدم كلية الآداب برامج (علم النفس الإكلينيكي، والمساحة والخرائط ونظم المعلومات)، وتقدم كلية التمريض (برنامج التمريض)، وتقدم كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء (برنامج العلوم التطبيقية للفضاء والملاحة).

وأضاف المُتحدث الرسمي، أن جامعة بنى سويف الأهلية تقع على مساحة 42 فدانًا، وبتكلفة تقديرية بلغت في مرحلتها الأولى 3 مليار جنيه، كما تم الانتهاء من أعمال المباني الرئيسية، والانتهاء من التشطيبات الداخلية.

وأضاف المُتحدث الرسمي، أن مشروعات الجامعات الأهلية الجديدة يتم تنفيذها وفقًا لنظم الجامعات الذكية، من حيث توفير التجهيزات الفنية، وتضم عددًا من المباني الإدارية، والأكاديمية الخاصة بالقطاعات (الطبية، والهندسية، والعلوم الإنسانية)، ومبانى المعامل والورش، وسكنًا للطلاب والطالبات، والساحات الأكاديمية والإدارية، والمناطق الترفيهية والرياضية، مشيرًا إلى مراعاة الاحتياجات الإنشائية اللازمة لتقديم تعليم مُتميز، وتوفير التجهيزات المُناسبة للبرامج الدراسية الحديثة التي تقدمها تلك الجامعات.

هذا، وسوف تُعلن جامعة بني سويف الأهلية عن البرامج الدراسية الأخرى التي ستقدمها خلال الفترة القادمة.