شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات الدورة التجارية "35" بكلية التجارة جامعة حلوان والان مع تفاصيل الخبر
ويتخلل الدورة عقد ندوتين الندوة الأولى يوم الاثنين 8 أغسطس 2022 من الساعة 10 صباحا حتى 1 ظهرا بقاعة حسن حسني بعنوان رسالة الشباب العالمية Cop27.
وتكون الندوة الثانية يوم الثلاثاء 9 أغسطس 2022 من الساعة 10 صباحا حتى 1 ظهرا بقاعة حسن حسني بالجامعة عن دور الشباب في بناء الجمهورية الجديدة.
جدير بالذكر أن الدورات التجارية بدأت بشكل رسمي في شهر فبراير عام 1972 و كانت علي أرض " جامعة الاسكندرية " بعدد 3 وفود وهما كليات تجارة للجامعات التالية " الإسكندرية و القاهرة وعين شمس " كانت تقام بصفه ودية علي هيئه لقاءات صداقة ما بين التجاريين .
ويتخلل الدورة العديد من الانشطة والمسابقات وورش العمل واوراق العمل وندوات والقيام بالعديد من الزيارات لتعريف الشباب بالمشروعات القومية.