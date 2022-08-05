معهد إعداد القادة يستكمل البرنامج التدريبى بمحاضرة مكافحة الفساد

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القاهرة - سامية سيد - يستكمل معهد إعداد القادة فعاليات المرحلة الثالثة للبرنامج التدريبي التوعوي بالخطة الاستراتيجية لمكافحة الفساد لطلاب الجامعات والمعاهد العليا المصرية، الذي عقد برعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبقيادة الدكتور كريم همام مدير المعهد، وإشراف الدكتور حسام الدين مصطفى، والدكتور عبد المنعم الجيلانى وكلاء المعهد، بمحاضرة بعنوان مكافحة الفساد: رؤية مصر 2030 وحاضر فيها الدكتور عبد الله سامي الأستاذ بكلية العلوم ومدير مكتب المبعوثين بجامعة عين شمس.

وأشاد الدكتور كريم همام مدير المعهد بالدور المهم والحيوي لشباب الجامعات في تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، فلذلك يساهم المعهد لإعداد جيل مثقف واعٍ قادر على حمل لواء التنمية والتطور للبلاد وتحمل المسئولية، حيث أنّ الشباب هم الركيزة الأولى لتشييد أواصر الحضارات البشرية.

وقد انطلقت فعاليات محاضرة مكافحة الفساد: رؤية مصر 2030، وقام بتعريف الفساد حيث يعتمد على جوانب متعددة، فليس هناك تعريف واحد متفق عليه بين الباحثين، حيث نجد التعريف الأكثر قبولا على المستوى العالمي "إساءة استغلال السلطة المحولة لتحقيق مكاسب خاصة، وقد أوضح سيادته الاستراتيجية الوطنية التي دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والتى تبني استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد فى "اليوم العالمي لمكافحة الفساد" 9 ديسمبر عام 2014 من مقر هيئة الرقابة الإدارية، وكذلك شرح الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019 - 2022.

وأكد أن الهدف من الاستراتيجية مكافحة الفساد بالمجتمع المصرى من خلال وضع الأهداف والسياسات والبرامج والآليات التي تكفل محاصرته وتفعيل ثقافة مجتمعية رافضة للفساد، وكذلك شرح تكوين لجنة مكافحة الفساد، وتطرق إلى أسلوب بناء الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وأيضا أسس بناء الاستراتيجية، أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019- 2022.

و أشار إلى توضيح أنواع الفساد وكذلك آليات التنمية المستدامة فى ضوء رؤية مصر 2030، وفي ختام المحاضرة قام بتقسيم الطلاب الى مجموعات ورش عمل لمناقشة آليات وحلول مشكلات من أفكار الطلاب.