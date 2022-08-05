شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات 2022..البرامج الدراسية بالجامعات الأوروبية بمصر EUE وأسعارها والان مع تفاصيل الخبر
وتقدم جامعة لندنUoL من خلال كلياتها و مؤسساتها البرامج التالية :
أولا : كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية (LSE)فى التخصصات الأتيه:
المصروفات الدراسية : 5000جنيه استرلينى أو ما يعادلها بالجنيه المصرى فى الفصل الدراسى الواحد
- بكالوريوس الأقتصاد والتمويل BSc Economics and Finance
- بكالوريوس المحاسبة والتمويل BSc Accounting and Finance
- بكالوريوس الإقتصاد والإدارة BSC Economics and Management
- بكالوريوس الأعمال والإدارة BSC Business and Management
- بكالوريوس البنوك والتمويل BSc Banking and Finance
- بكالوريوس الإقتصاد BSc Economics
- بكالوريوس علوم البيانات وتحليلات الأعمال BSc Date Science and Business Analytics
- بكالوريوس السياسة والعلاقات الدولية BSc Politics and International Relations
- بكالوريوس الأقتصاد والسياسة BSc Economics and Politics
- بكالوريوس الرياضيات والاقتصاد BSc Mathematics and Economics
- بكالوريوس التنمية الدولية BSc International Development
ثانيا : كلية جولد سميث ((Goldsmiths:
جامعة لندن بكالوريوس علوم الحاسبات فى التخصصات الآتية :
المصروفات الدراسية : 5000 جنيه استرلينى أو ما يعادلها بالجنيه المصرى فى الفصل الدراسى الواحد
- تعلم الآلة والذكاء الاصطناعى BSc(CS) Machine Learning and Artificial Intelligence
- تطوير الويب والهاتف المحمولWeb and Mobile Development BSc(CS)
- الحوسبة المادية وانترنت الأشياء BSc(CS) Physical Computing and the Internet of Things
- تطوير الألعاب BSc(CS) Game Development
- الواقع الإفتراضى BSc(CS) Virtual Reality
- تجربة المستخدم BSc(CS) User Experience
ثالثا: التحالف الأكاديمى(كلية لندن للإقتصاد والعلوم السياسية LSE، كلية بيركبكBirkbeck ، الكلية الملكية King’s College ، كلية الملكة مارىQMUL ، كلية الدراسات الشرقية والأفريقيةSOAS ، كلية لندن الجامعيةUCL) بجامعة لندن يقدم:
- الليسانس فى القانون Bachelor of Law
المصروفات الدراسية : 5000 جنيه استرلينى أو ما يعادلها بالجنيه المصرى فى الفصل الدراسى الواحد
رابعا : الكلية الملكية فى لندن UCL تقدم:
- بكالوريوس علم النفس BSc Psychology المصروفات الدراسية : 5000 جنيه استرلينى أو ما يعادلها بالجنيه المصرى فى الفصل الدراسى الواحد
أما فرع جامعة وسط لانكشير UCLanيقدم بكالوريوس الهندسة فى التخصصات الآتية :
المصروفات الدراسية : 5000 جنيه استرلينى أو ما يعادلها بالجنيه المصرى فى الفصل الدراسى الواحد
- - بكالوريوس الهندسة الميكانيكية BEng (HONS) Mechanical Engineering
- بكالوريوس هندسة السيارات الرياضيةMotorsport Engineering BEng (HONS)
- بكالوريوس الميكاترونكس والأجهزة الذكية
BEng (HONS) Mechatronics and Intelligent Machine
- بكالوريوس الهندسة باستخدام الحاسوب Computer-Aided Engineering BEng (HONS)
بكالوريوس الهندسة الكهربائية والإلكترونية
BEng (HONS) Electrical and Electronics Engineering
- بكالوريوس هندسة الطاقة Energy Engineering BEng (HONS)
- بكالوريوس هندسة الفضاء وإعداد الطيارين Aerospace with pilot studies BEng (HONS)
- بكالوريوس هندسة الإلكترونيات Electronics Engineering BEng (HONS)
- بكالوريوس هندسة التصنيعManufacturing Engineering BEng (HONS)
- هندسة الطيران Aerospace BEng (HONS)
كما تقدم الجامعات الأوروبية منح كاملة لأوائل الجمهورية فى الثانوية العامة والشهادات المعادلة طوال مدة الدراسة و منح جزئية للمتفوقين علميا ورياضيا بالإضافة إلى تقديم مساعدات مالية.