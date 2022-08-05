شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف فوائد لبن الأم للأطفال حديثى الميلاد.. إعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن فوائد لبن الأم مؤكدة أنه يمد الطفل بكل ما يحتاجة من طاقة وعناصر مغذية فى الأشهر الأولى من عفير أكثر من نصف احتياجاتة الغذائية خلال السنوات الأولى .

وقالت وزارة الصحة والسكان، أن الرضاعة الطبيعية تزيد من الترابط العاطفى بين الأم والطفل، وتجعله يشعر بالأمان، كما لها دور فى تقوية المناعة وحمايتهم من الأمراض المعدية.

وأضافت وزارة الصحة والسكان: يساهم الاقتصار على الرضاعة الطبيعية فى الحد من وفيات الرضع الناجمة عن أمراض الطفولة الشائعة مثل الإسهال والالتهاب الرئوى ويساعد علي الشفاء من الامراض بسرعة.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن الرضاعة الطبيعية المطلقة تتمثل فى الاكتفاء برضاعة الطفل بلبن الأم فقط دون إدخال أعشاب أو ألبان صناعية لضمان حصول الرضيع على كافة العناصر الغذائية الموجودة فى لبن الأم.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن الطفل يحتاج إلى شرب الماء خلال الــ 6 شهور الأولي من عمره فترة الرضاعة الطبيعية المطلقة فالماء يمثل 88% من مكونات لبن الأم.