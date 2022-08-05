شكرا لقرائتكم خبر عن طرح 75 وحدة صناعية بأنشطة متنوعة بالعاشر بنظام القرعة العلنية الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه سيتم طرح 75 وحدة صناعية بأنشطة متنوعة بمنطقة المطورين الجنوبية بمدينة العاشر من رمضان بالمجمعات ( أ، ب ، ج ) بمساحة (۷۰۲ م٢) للوحدة للبيع بنظام القرعة العلنية.

وأوضح وزير الإسكان، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أنه يتم تقديم استمارة الحجز والمستندات اللازمة طبقاً للوارد بكراسة الشروط المتاحة بجهاز مدينة العاشر من رمضان خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 14 أغسطس إلى يوم الأحد الموافق 28 أغسطس الجاري في مواعيد العمل الرسمية.

وأكد عاصم الجزار، أن الدولة تسعى لتحقيق التنمية المستهدفة بمختلف المجالات، وأن طرح تلك الوحدات الصناعية يعكس رؤية الدولة نحو إتاحة مزيدٍ من الفرص الاستثمارية وزيادة معدل النمو، وتوفير فرص العمل.

من جهته قال المهندس حاتم محمود حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع الشئون العقارية والتجارية، إنه يمكن للراغبين في التقدم لحجز الوحدات الصناعية المعاينة على الطبيعة في مواعيد العمل الرسمية بالجهاز، وأنه يتم الطرح طبقا لأحكام القانون رقم (59) لسنة ١٩٧٩ واللائحة العقارية.