شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تدريب 106 آلاف و69 طبيبا فى 28 تخصصا بمنشآت الوزارة الطبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، تدريب 106 آلاف و 69 طبيبا، بالمستشفيات والوحدات والمراكز الطبية التابعة للوزارة، خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2022 وذلك بأكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهنى.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن التدريبات تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى، وشملت تخصصات (الرعاية المركزة – الجهاز الهضمي – الطوارئ – الرمد – الأطفال وحديثي الولادة – الكلى – التوحد – الباطنة – المخ والأعصاب – نقص المناعة المكتسبة – النساء والتوليد – العظام – باثولوجي إكلينيكي – السموم – طب المسنين – الأنف والأذن – الأمراض الجلدية – الطب الرياضي – التغذية العلاجية – الأشعة التشخيصية – الأمراض الوراثية – بنوك الدم – الأمراض الصدرية – الروماتيزم والمناعة – البحث العلمي – التمريض –الصيدلة الإكلينيكية – الأسنان).

وأوضح «عبدالغفار» أن خدمات التدريب المقدمة للأطقم الطبية تضمنت تدريب 10 آلاف و 175 من الأطقم الطبية المهنية والإدارية، وذلك في مجالات (تدريب المتدربين، الإدارة والقيادة، السلامة والصحة المهنية، الجودة، مكافحة العدوى، اقتصاديات الصحة) بالإضافة إلى تدريب 693 طبيبا خلال المؤتمرات التي تم تنفيذها في أكاديمية الأميرة فاطمة .

ومن جانبه، أشار الدكتور إيهاب كمال مساعد وزير الصحة والسكان للتعليم الطبي المهني، والمُشرف على أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبى المهنى، إلى أن منصة التعليم الإلكتروني تضم 33 تخصصا طبيا، ويصل إجمالي الحسابات المفعلة بالمنصة إلى 22 ألفا و 81 حساب، مضيفا أن إجمالي الفصول الدراسية بلغ 91 فصلا، إلى جانب الاختبارات المنعقدة فى الأكاديمية والتي بلغت 516 اختبار.

وأضاف «كمال» أنه تم مناظرة 1199 حالة من خلال برنامج التشخيص «عن بعد» في تخصصات (أطفال – نفسية – تخاطب – غدد صماء – قلب الأطفال – كلى أطفال – أورام – سموم – عناية عامة – أمراض وراثية – جراحة أطفال – حديثي الولادة جراحة – حديثي الولادة أوعية دموية – حديثي الولادة كلى – مخ وأعصاب).

وأوضح «كمال» أن عدد المناظرات التي أجريت في الربع الثاني من العام الجاري، زادت إلى الضعف مقارنة بالمناظرات التي أجريت في الربع الأول من العام.